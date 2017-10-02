ВЦИОМ: 53% россиян считает, что от репрессий страдали "невинные люди"

Более половины россиян считают, что от политических репрессий в годы правления Иосифа Сталина пострадали "невинные люди". Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ.

75 процентов опрошенных заявили, что им известно о преследованиях в СССР в 30–40-е годы прошлого века по политическим мотивам. 53 процента респондентов ВЦИОМ ответили, что от этих преследований пострадали "невинные люди". 41 процент опрошенных считают, что преследования проводились с "нарушениями прав человека, нередко без суда и следствия". 18 процентов назвали репрессии "несправедливыми".

В мае "Левада-центр" опубликовал исследование, согласно которому число россиян, считающих сталинские репрессии преступлением, заметно снизилось за последние пять лет – с 51 до 39 процентов. При этом в два раза стало больше тех, кто ничего не знает о Большом терроре. Согласно июньскому опросу "Левада-центра", в рейтинге самых выдающихся людей в мировой истории на первое место россияне поставили Иосифа Сталина.

По оценкам правозащитного общества "Мемориал", жертвами политических репрессий на территории бывшего СССР считаются по меньшей мере 12 миллионов человек. В сентябре бюст Сталина, наряду с другими советскими лидерами, был установлен в Москве на так называемой "Аллее правителей".

