Суд не принял иск родственницы Романовых к создателям "Матильды"

Октябрьский районный суд Петербурга не принял иск о защите чести и достоинства от родственницы семьи Николая II к создателям фильма"Матильда". Иск подавала вдова племянника императора Ольга Куликовская-Романова.

По данным пресс-службы судов Петербурга, иск был подан с нарушениями. Это стало поводом для отказа в его принятии. Куликовскую-Романову проинформировали о нарушениях, однако исправлены в срок до 30 сентября они не были. В пресс-службе отметили, что если истец послал исправления непосредственно 30 сентября, то заявлению могут дать дальнейший ход.

Куликовская-Романова подала иск о защите чести и достоинства к создателям "Матильды" в августе. Представителем истца по доверенности в заявлении указана депутат Госдумы Наталья Поклонская. Родственница императора в иске также просила отказаться от показа фильма.

"Матильда" выходит в широкий прокат 26 октября. Картина рассказывает об отношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская возглавила кампанию против фильма. Депутат утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Комитет Госдумы по культуре позитивно отозвался о фильме, отметив, что фильм не содержит никаких материалов, нарушающих российское законодательство.