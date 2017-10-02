Дональд Трамп обратился к народу в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Президент США Дональд Трамп выступил в понедельник с обращением к нации в связи с трагедией в Лас-Вегасе – крупнейшим по числу жертв инцидентом со стрельбой в истории США. Свыше 50 убитых и более 400 госпитализированных с ранениями различной степени тяжести – таков итог действий 64-летнего Стивена Пэддока, открывшего огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля.

Акт зла в чистом виде – так президент охарактеризовал случившееся, сообщает "Голос Америки". Трамп высоко оценил действия полицейских, отметив "сверхъестественную" быстроту их реакции.

В знак траура глава Белого дома приказал приспустить государственные флаги.

Ранее в понедельник президент Трамп в "Твиттере" выразил глубочайшие соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии.