Суд на 20 суток арестовал Леонида Волкова, главу штаба Навального

Савеловский суд Москвы на 20 суток арестовал Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Медиазона". Волков в знак протеста объявил голодовку.

Волкова признали виновным "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". По этой же административной статье ранее был осужден сам Навальный. Его также арестовали на 20 суток.

Навальный и Волков были задержаны в минувшую пятницу перед митингом в Нижнем Новгороде. В тот же день их отпустили, обязав явиться в суд 2 октября.

Волков ранее заявил, что предвыборная кампания Навального продолжится, даже если их обоих арестуют.