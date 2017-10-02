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Суд на 20 суток арестовал Леонида Волкова, главу штаба Навального

Леонид Волков

Савеловский суд Москвы на 20 суток арестовал Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Медиазона". Волков в знак протеста объявил голодовку.

Волкова признали виновным "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". По этой же административной статье ранее был осужден сам Навальный. Его также арестовали на 20 суток.

Навальный и Волков были задержаны в минувшую пятницу перед митингом в Нижнем Новгороде. В тот же день их отпустили, обязав явиться в суд 2 октября.

Волков ранее заявил, что предвыборная кампания Навального продолжится, даже если их обоих арестуют.

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