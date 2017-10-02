Суд на 20 суток арестовал Леонида Волкова, главу штаба Навального

Савеловский суд Москвы на 20 суток арестовал Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Медиазона". Волков в знак протеста объявил голодовку.
Волкова признали виновным "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". По этой же административной статье ранее был осужден сам Навальный. Его также арестовали на 20 суток.
Навальный и Волков были задержаны в минувшую пятницу перед митингом в Нижнем Новгороде. В тот же день их отпустили, обязав явиться в суд 2 октября.
Волков ранее заявил, что предвыборная кампания Навального продолжится, даже если их обоих арестуют.
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