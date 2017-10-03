Докторская диссертация Владимира Мединского давно занимала публику (просто не сможем сослаться на все обзоры "Цитат Свободы", но вот предыдущий).

И вот, хотя министру культуры удалось устоять на рассмотрении дела в Белгородском университете, экспертный совет ВАК всё же рекомендует лишить Мединского учёной степени.

Иван Бабицкий:

Ну что ж, наконец произошло то, что должно было произойти.

Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук. Решение было объявлено в моём присутствии, также на заседании были представители Мединского - Мягков, Аверьянов и Черняховский.

В древности у индусов был хороший литературный эпитет - "помнящий о долге благородных" (satam dharmam anusmaran). Сегодня это - про Экспертный совет ВАК. Не всё ещё у нас прогнило, как бы ни хотелось властям предержащим верить в обратное.

Александр Тимофеевский:

Экспертный совет ВАК выступил за лишение Мединского докторской степени. Это пока только Экспертный совет. Президиум ВАК должен утвердить неслыханную смелость. Может, такого не случится, и Президиум проголосует против Экспертного совета, хотя это будет небывалый случай, или - другой вариант - Президиум выступит так же, как эксперты, но власть наплюет на мнение ученых и недоктора наук Мединского сделает академиком и премьер-министром. Но даже и тогда 2 октября 2017 года останется историческим днем: круговая порука невежества дала сбой. А это ведь главная скрепа, на ней все стоит. Бог даст, и другие скрепы будут столь же недолговечны.

Дмитрий Гудков:

2 октября – День российской науки.

На свободу – с чистой совестью.

Станислав Минин:

Надо немедленно выпить за экспертный совет ВАК по истории! Молодцы! Не посрамили!

Юлия Галямина:

Мединскому показали его истинное место. Ура

Рустем Адагамов:

Заключение экспертного совета ВАК подтверждает, что из Мединского ученый-историк, как из <дерьма> пуля.

Роман Могучий:

Маленькая потеря для одного министра, но большая потеря для всей исторической науки (.

Сергей Пархоменко:

Мне кажется, мы присутствуем при важном моменте: сообщество российский историков сумело отстоять достоинство своей профессии и поставить на место безграмотного и наглого самозванца.

Екатерина Шульман:

Серьезно всё. Эк взялись за министерство и его ресурсы - это, конечно, первая мысль. Вторая: Диссернет - герои и великие люди. Благодаря им торжеству правды служат даже те, кто в последнюю очередь об этом думает, а думает о своих ситуационных аппаратных глупостях. Ибо на нынешнем этапе внутриполитической конкуренции неуязвимых нет - следовательно, дорогое гражданское общество, нет и недостижимых целей.

Александр Морозов:

сколько все-таки в русской истории "мистики имен": министр народного просвещения Уваров ("православие самодержавие, народность") через сто лет вдруг, как белый лебедь ударился об пол, да и обернулся председателем ВАКа историком Уваровым - да и зарубил докторскую диссертацию "министру народного просвещения" (который теперь "самодержавие, православие, народность").

Диляра Тасбулатова:

А нашего министра культурки таки лишили звания доктора наук. Отобрали звание.

- Значит дядь Вова на него чета озлился. (говорит Васечка). Может он у него на вечеринке коньяк подтырил. Или еще чего не то сделал. Сморозил ченить - про лишнюю хромосому например. А так бы не лишили - у них же план. Столько-то кандидатов столько-то докторов. Кому героя дать, а кого расстрелять: все по плану.

Николай Травкин:

Вот так как то навалится всё сразу. Лас-Вегас, Каталония, Медведев с кадилом, погода дрянная и на душе неспокойно, настроение противное.

А потом, вдруг, читаешь - Мединского лишили степени доктора - и сразу жизнь краски вновь начинает обретать.

Демьян Кудрявцев:

Ну не лишили, not yet.

Ну и действительно - многие забегают вперёд и думают, что Мединский уже не доктор наук. Но это решение принимает следующая инстанция.

Русское будущее:

Расслабьтесь, никто Мединского степени доктора исторических наук не лишал.



Экспертный совет ВАК лишь РЕКОМЕНДОВАЛ лишить его степени.



Не читайте либеральных газет после обеда.

Глеб Морев:

Решение по Мединскому - ответ ссучившейся части академии от тех, кто держится. Но бой не закончен.

Ксения Болецкая:

Президиум ВАК (финальная ступень) обычно утверждает рекомендации экспертного совета, но посмотрим, реально могут быть сюрпризы

Александр Архангельский:

Как бы ни складывалась дальше судьба диссера Доктора Медицинского (отобьет/не отобьет) решение экспертного совета ВАКа - невероятно важно. У любого давления есть предел - научная совесть. И выборы в Академию об этом же. Где-то нашупывается подводный предел.

Андрей Заякин:

Все спрашивают, а что будет дальше с Мединским? может ли быть так, что его оправдают на Президиуме? Отвечаю.

В нашей стране возможно все. Возможно, что завтра каждому диссернетовцу упадет кирпич на голову. Возможно, что Мединский заминирует здание ВАК в день заседания Президиума. Возможно, Мадам В. выгонит из Президиума вслед за Гельфандом всех остальных разумных людей. В случае такого форс-мажора Мединского не только не лишат степени, но и изберут академиком РАН.

Во всех остальных случаях - без децимации Президиума и сожжения ВАКа, без другого брутального форс-мажора я не вижу ни малейшей возможности, чтобы его оправдали.

У министра осталась небольшая группа поддержки.

Вячеслав Данилов:

Снятие степени с действующего доктора Мединского очевидно состоялось ввиду кампании по диффамации, затеянной извне академии и исключительно по политическим мотивам. Только на основании этого факта необходимо защищать Мединского от нападок. Это вопрос автономии академического поля.

Я бы вообще внес в регламент ВАК такой пункт - при выявлении фактов экстранаучного преследования ученых накладывать вето на лишение их степеней.

Нечто подобное существует в мире негосударственных объединений. Например, в регламенте УЕФА существует пункт, согласно которому любое вмешательство государства в деятельность национальной федерации автоматически приводит к приостановке членства этой федерации в европейской федерации футбола. В науке необходимо сделать нечто подобное - как только выясняется, что со стороны сотрудников той или иной академической структуры начинается кампания по преследованию ученого по вненаучным основаниям, то данная структура лишается права защиты научных степеней. Например, за счет приостановления деятельности диссертационных советов.

И еще. Если с Мединского снимать степень доктора за низкое качество диссертации, то, вообще-то, придется снять докторскую степень у огромного числа докторов. И не только потому, что вопрос о качестве текста как правило является вопросом крайне дискуссионным внутри самой академии, но и в связи с тем, что реально огромное число докторских написано "неграми", поскольку статус доктора как правило имеет скорее административное значение, чем научное. Степень доктора функционирует как своего рода справка из учреждения, которая обозначает отсутствие запрета на замещение вакантной должности. К науке зачастую степень доктора в РФ отношения не имеет.

Михаил Захаров:

Про диссертацию министра Мединского (которого в ВАКе рекомендовали лишить степени) еще раз повторюсь. Смысл претензий к тексту господина министра серьезных людей (а не только странных людей с красивыми фамилиями, которые пожар мировой революции и раздули) сводился к тому, что этот текст категорически не соответствует требованиям, которые предъявляются к докторским диссертациям и научным работам по специальности история в принципе.

Как то: некритический подход к источникам, использование переводов (!!) оригинальных текстов при работе, ложная постановка проблемы (не имеющая отношения к собственно научной проблематике, а больше проходящая по части публицистики), оперирование лишь небольшой частью источниковой базы, отсутствие представления о состоянии современной историографии по теме. За такие прегрешения людям не то что диссертаций - дипломов не дают. Ну или дают из жалости троечные.

Дело не в том, "патриот" ли Мединский и не в том, что его критики "либералы". Дело в том, что "патриотизм" автора в тексте есть, а собственно научных компетенций в нем специалисты не увидели.

Иван Курилла:

Беспокоит то, как много френдов высказали предположение или даже уверенность, будто решение экспертного совета ВАКа по Мединскому - часть какой-то интриги, принято по отмашке и т.п.

Многие отказывают в субъектности, в возможности самостоятельного действия кому бы то ни было, кроме "башен Кремля", из которых все якобы и исходит.

А между тем нынешний ЭС ВАКа по истории был сформирован заново после "диссергейта" в начале 2013 года (это еще до Диссернета), и в него вошли профессиональные историки, не замеченные в участии в индустрии порчи науки по требованию начальства. Почему бы не предположить, что их отношение к Мединскому и в самом деле совпадает с мнением большинства профессионалов, и что они почувствовали себя последним бастионом?

Не надо любое правильное решение человека или института немедленно нивелировать, вписывая во властный торг - общество обладает субъектностью и может принимать свои решения. Важно, что пример показывают именно ученые (не зря многие вспомнили выборы президента РАН).

Делай, что должен, и пусть будет как будет.

Министр образования Ольга Васильева заявила, что в работах Мединского нет плагиата, а в диссертации он представил "своё видение истории".

Татьяна Фельгенгауэр:

Очень важный момент - это отсутствие плагиата, говорит Ольга Васильева.

Господи, прости, где их таких берут вообще??? Мединского и не обвиняют в плагиате!

Александр Минкин:

Менистер образавания Васильева защетила дессиртацыю Мединскаво.

Не обходится и без щепотки конспирологии.

Георгий Бовт:

За Матильду, видать

Егор Холмогоров:

История с экспертным советом предложившим отобрать степень у Мединского, это история о том, что переход на сторону Зла себя не окупает и не приносит печенек.

А вот сопротивление злу - почему бы и нет. Если бы Мединский отобрал прокатное удостоверение у Матильды, сославшись на то, что как борец с мифологизацией истории он не может позволить..., то все нападки на диссертацию можно было бы представить как месть за это и, глядишь, отстоять звание.

Так же ему уже не сочувствуют ни либералы, ненавидевшие его всегда, ни патриоты, для которых после переполнения чаши терпения он ничем не отличается.

Кирилл Рогов:

Генератор рандомных конспирологических интерпретаций. Версия 1. Силы абсолютного зла (секта ненавистников Матильды) на оказали поддержки силам ординарного коммерческого зла (фальсификатор истории министр Мединский) в борьбе с силами добра (Диссернет), наказав таким образом душеблудие и нестойкость министра. Но у того еще есть шанс вернуться в лоно чистого бескомпромиссного царебожия, и тогда ВАК не утвердит решение.

Версия 2. Силы абсолютного зла (ненавистники Матильды) не оказали поддержки силам ординарного зла (министр Мединский) в борьбе с силами добра (Д), стремясь с помощью сил добра (в том числе) свалить служителя мамоны и заменить его на министерском посту последователем чистого и бескомпромиссного царебожия.

Антидот добра:

Решение экспертного совета ВАК по Мединскому было принято специально, чтобы отвлечь нас от суда над Навальным. Власти скрывают!

Между тем, судьба диссертации очевидным образом ставит и вопрос о министерском портфеле. И здесь, как ни странно, у публики куда больше пессимизма.

Александр Коляндр:

Вот отставится Мединский, и в рамках борьбы за больше женщин в правительстве станет главной по культуре Ямпольская.

Антон Красовский:

А <что> вы так радуетесь, что <мрази> эти из ВАКа хотят лишить Мединского докторской? Это означает лишь, что им на это указали. Не разрешили даже, а именно попросили. И значит министра будут мочить. Ждите на этом месте Поклонскую, Ямпольскую. Очередного охранника. Вам Володя через год будет казаться человеком Возрождения.

Дмитрий Комм:

Хотя я стою за Валуева, у него внешность более одухотворенная. Министр культуры должен быть такой, чтобы взглянул на него - и словно целый фильм Звягинцева посмотрел.

Сам виновник торжества комментариев давать не стал. "Я не могу комментировать, меня там не было", - заявил он во время рабочей поездки в Туркменистан.

Николай Руденский:

Вы подумайте, какая скромность. А ведь проблемы русской истории XV-XVII веков не стеснялся комментировать. Да и у разъезда Дубосеково в 41-м его не было - но тоже комментировал.



