В Петербурге умер корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков

В Санкт-Петербурге на 60-м году жизни после тяжелой болезни скончался журналист и публицист, многолетний корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков. Об этом сообщила его жена Светлана Гребенщикова.

В молодости Резунков принимал участие в диссидентском движении, был активным читателем и распространителем самиздата, издавал нелегальный альманах "НЛО – Наша личная ответственность"; работал в правозащитном журнале "Гласность".

С 1989 года в качестве корреспондента сотрудничал с Радио Свобода, в 2000-е годы возглавлял петербургское бюро Русской службы, вел программы на политические, правозащитные и общественные темы – "Время гостей", "Петербург Свободы" и другие. Со статьями и радиопрограммами Виктора вы можете ознакомиться здесь.

Виктор Резунков был отважным и находчивым журналистом, он разрабатывал глубокие и рискованные темы, никогда не подчеркивая собственного вклада в дело и оставаясь верным своим друзьям.