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Испания согласилась выдать США россиянина Петра Левашова

Петр Левашов

Высокий суд Испании во вторник удовлетворил просьбу США о выдаче россиянина Петра Левашова, передает Reuters. По версии прокуроров, он управлял сетью из десятков тысяч зараженных вирусами компьютеров, которые использовали кибер-преступники. Левашов все обвинения отрицает.

Он был арестован в апреле в Барселоне, где находился на отдыхе вместе с семьей. Если его признают виновным, то в США ему грозит тюремный срок длиной более пятидесяти лет.

За последние девять месяцев по запросу США в Европе были задержаны не менее пяти предполагаемых российских хакеров.

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