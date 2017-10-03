Испания согласилась выдать США россиянина Петра Левашова

Высокий суд Испании во вторник удовлетворил просьбу США о выдаче россиянина Петра Левашова, передает Reuters. По версии прокуроров, он управлял сетью из десятков тысяч зараженных вирусами компьютеров, которые использовали кибер-преступники. Левашов все обвинения отрицает.

Он был арестован в апреле в Барселоне, где находился на отдыхе вместе с семьей. Если его признают виновным, то в США ему грозит тюремный срок длиной более пятидесяти лет.

За последние девять месяцев по запросу США в Европе были задержаны не менее пяти предполагаемых российских хакеров.

