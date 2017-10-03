Координатор штаба Навального задержана в Петербурге

Полиция задержала координатора штаба Навального в Петербурге Полину Костылеву. Ее обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции. Об этом сообщается в группе штаба "ВКонтакте".

Вечером во вторник сотрудники полиции пришли с проверкой в штаб оппозиционера якобы по "жалобе" на расклеенные афиши с информацией о митинге 7 октября. Из штаба были изъяты агитационные материалы.

Ранее во вторник сторонники Навального объявили о намерении 7 октября провести во многих городах России массовые пикеты с призывом освободить оппозиционера из-под административного ареста и допустить его на выборы президента России.

Вчера Навальный и начальник его предвыборного штаба Леонид Волков получили по 20 суток административного ареста. Суд признал их виновными в призывах к участию в несогласованных акциях.

Сам Навальный 7 октября планировал провести встречу со сторонниками в Петербурге. Он утверждает, что встреча согласована. Власти Петербурга это отрицают.

7 октября - день рождения президента России Владимира Путина, ему исполняется 65 лет. Навальный назвал свой арест "подарком Путину на юбилей".

