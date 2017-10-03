Соединенные штаты высылают из страны 15 кубинских дипломатов

Госдепартамент США вышлет из страны 15 кубинских дипломатов. Им предписано покинуть Соединенные штаты в течение недели. Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон заявил, что Куба не смогла защитить американских дипломатов на острове. На прошлой неделе Соединенные Штаты более чем на половину сократили персонал своего посольства в Гаване.

Ранее сообщалось, что более двадцати американских дипломатов на Кубе испытывали проблемы со здоровьем. Среди симптомов – потеря слуха, головокружение, шум в ушах и головная боль. Власти США заявили об "акустических атаках" на посольство в Гаване. Кубинские власти отвергают причастность к этим инцидентам.

Посольство США в Гаване приостановило обычную процедуру выдачи виз, однако продолжает предоставлять экстренные услуги. Соединенные Штаты и Куба восстановили дипломатические отношения в 2015 году после более чем пятидесяти лет разрыва отношений.