Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки "Орфея"

Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал организаторов телевизионной премии ТЭФИ переименовать ее и отказаться от вручения лауреатам статуэтки "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного. Открытое письмо Познера Комитету индустриальных телевизионных премий опубликовано на сайте журналиста.

В нем он объясняет свою просьбу тем, что создавая "Орфея" скульптор взял с Познера слово, что выбор финалистов и победителей конкурса должен быть демократичным, в противном случае статуэтку не должны вручать.

Сейчас же, по мнению Познера, порядок проведения премии "не имеет ничего общего с демократическим выбором". Финалистов выбирают не все члены Академии российского телевидения, а назначенное комитетом жюри, в котором всего 70 человек. Победителя определяют только 14 человек, напомнил Познер. Он также отметил, что статуэтка "Орфея" работы Неизвестного "является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название ТЭФИ".

Премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году Академией российского телевидения, которую тогда возглавлял Познер. В этом году её лауреатами стали программы Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева на телеканале "Россия-1". Премию также получил автор программы РЕН ТВ о плоской Земле. В нем было приведено несколько доводов в пользу неоднократно опровергнутой теории о том, что Земля является не шарообразной планетой, а плоскостью или диском.