"Вести недели" Киселева и Соловьев получили ТЭФИ

Программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1" стала лауреатом премии ТЭФИ-2017 в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа". Ведущий на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев признан лучшим интервьюером.

Программу "Вести недели" ведет директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" ДмитрийКиселев. Весной 2014 года он был внесен в санкционный список Европейского союза. Киселева неоднократно обвиняли в том, что в сюжетах "Вестей недели" искажают факты.

Соловьев ведет на государственном телевидении шоу, во время которых критикует и оскорбляет представителей российской оппозиции и лидеров западных стран. На прошлой неделе оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о недвижимости Соловьева в России и Италии общей стоимостью более чем в миллиард рублей. В ответ телеведущий заявил, что "просто богат".

Ранее во вторник сообщалось, что премию ТЭФИ получил автор программы РЕН ТВ о плоской Земле. В нем было приведено несколько доводов в пользу неоднократно опровергнутой теории о том, что Земля является не шарообразной планетой, а плоскостью или диском. Выход программы в эфир без какого-либо научного комментария вызвал множество негативных и сатирических комментариев в социальных сетях.

