Спикер Заксобрания Петербурга призвал не идти на акцию Навального

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что сторонники оппозиционного политика Алексея Навального готовы "бросить детей под дубинки омоновцев", передает "Интерфакс".

Макаров призвал жителей Петербурга не идти на акцию 7 октября. По его словам, "никогда ни один вопрос не решается войной, экстремистскими призывами, экстремистскими митингами, то есть незаконными". "Разговаривать с властью языком ультиматумов, языком силового армрестлинга никому не позволено", - сказал он.

Вчера полиция провела обыск в петербургском штабе Навального и задержала координатора Полину Костылеву. На нее составили протокол по статье за нарушение установленного порядка проведения митингов. Из штаба были изъяты агитационные листовки. Активисты штаба утверждают, что у полиции не было санкции суда на обыск.

В понедельник Навальный и начальник его предвыборного штаба Леонид Волков получили по 20 суток административного ареста. Суд признал их виновными в призывах к участию в несогласованных акциях.

Сам Навальный 7 октября планировал провести встречу со сторонниками в Петербурге. Он утверждает, что встреча согласована. Власти Петербурга это отрицают.

7 октября сторонники Навального планируют провести во многих городах России массовые пикеты с призывом освободить оппозиционера из-под административного ареста и допустить его на выборы президента России.

