Брат плененного в Сирии россиянина: Григорий Цуркану – из ЧВК Вагнера

Россиянин Григорий Цуркану, попавший в плен в Сирии, воевал в составе частной военной компании Вагнера, сообщил в беседе с Радио Свобода его брат Роман. По его словам, наемников финансируют российские власти.

Роман Цуркану рассказал, что его брат уехал в Сирию в мае и скрывал свою "командировку". Эта поездка была не первая. Собеседник Радио Свобода не смог уточнить, какие именно функции его брат выполнял в Сирии. Он также заявил, что не знает, сколько именно зарабатывают российские наемники.

По словам Романа Цуркану, его брат Григорий в 2014 году воевал на востоке Украины на стороне вооруженных сепаратистов. Ему также "регулярно" выдавали медали за боевые действия в Донбассе.

Роман Цуркану утверждает, что не знает второго россиянина, которого показывают в видеоролике, опубликованном исламистами. "Вы понимаете, там люди со всей России", – заявил он корреспонденту Радио Свобода.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве "тщательно проверят" информацию о плененных исламистами россиянах Григории Цуркану (ранее его называли Суркановым) и Романе Заболотном.

В Минобороны России отрицают, что в Сирии попали в плен российские военнослужащие. О том, что двое россиян являются наемниками, ранее заявляла независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team. В Кремле участие частных военных компаний в конфликте отрицают.