Москалькова перепроверит сведения "Мемориала" о пропавших чеченцах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова готова перепроверить информацию о том, что в ходе визита в Чечню вместо пропавших жителей республики ей показали их братьев. Ранее об этом сообщала "Новая газета" со ссылкой на правозащитный центр "Мемориал".

Москалькова заявила, что при встрече она проверила паспортные данные людей, представленных ей. Они совпали с теми, что были опубликованы в "Новой газете", подчеркнула омбудсмен.

Накануне в "Мемориале" заявили, что вместо Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова Москальковой были представлены их братья, которые находятся на свободе. Судьбы Мускиева и Юсупова до сих пор не известны их семьям, говорится в сообщении правозащитников.

В конце сентября по окончанию визита в Чечню Москалькова заявила о возбуждении 18 уголовных дел по фактам исчезновения жителей республики.

В начале июля "Новая газета" сообщила о массовой казни задержанных в Чечне. По данным издания, в январе были казнены как минимум 27 человек. В чем их подозревали, неизвестно. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты.

