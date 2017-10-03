Москальковой вместо исчезнувших чеченцев показали их братьев

Правозащитный центр "Мемориал" считает, что во время визита Татьяны Москальковой в Грозный в конце сентября вместо людей, упомянутых в списке убитых в Чечне, омбудсмену показали их братьев. Об этом сообщает "Новая газета".

Речь идет как минимум о двух людях, имена которых были опубликованы в статье "Это была казнь" в июле. Во время визита в Грозный Москалькова рассказала, что виделась с Мохмой Мускиевым и Шамханом Юсуповым. По данным "Мемориала", на самом деле Москалькова виделась и их братьями, которые находятся на свободе. Судьбы Мускиева и Юсупова до сих пор не известны их семьям, говорится в сообщении правозащитников. Москалькова пока не прокомментировала эту информацию.

В конце сентября омбудсмен сообщила, что в Чечне возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения жителей республики. Двое граждан из этого списка, в котором числится 31 человек, предположительно, умерли естественной смертью. Еще двое, которые считаются убитыми, живы, написала омбудсмен в инстаграме.

В начале июля "Новая газета" сообщила о массовой казни задержанных в Чечне. По данным издания, в январе были казнены как минимум 27 человек. В чем их подозревали, неизвестно. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты.

