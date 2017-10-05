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Новости

Корреспондента российского телеканала НТВ выдворили из Украины

Служба безопасности Украины выдворила в Россию корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева "из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам страны", говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Немышеву запрещен въезд на Украину сроком на 3 года.

Российский журналист был задержан в Киеве накануне.

В августе украинские власти выдворили из страны сотрудницу Первого канала Анну Курбатову. Ее обвинили в "пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложение событий". Ей также запретили въезд на Украину в течение трех лет.

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