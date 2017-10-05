"Я все равно приду"

Акции памяти Анны Политковской, убитой в центре Москвы в лифте своего дома 7 октября 2006 года, проходили в Петербурге 10 лет подряд. В этот день люди всегда приходили со свечами, цветами и портретами убитой журналистки к Соловецкому камню на Троицкой площади, чтобы почтить ее память. Но в этот раз администрация Петроградского района отказала заявителям акции на том основании, что на этом самом месте в это время должна проходить молодежная акция «Будущее за нами», причем этот праздник, посвященный профилактике правонарушений несовершеннолетних, продлится с 12 дня до 8 вечера.

Я приду все равно, как все эти годы – возьму портрет Анны, цветы, свечку и приду.

Заявку на проведении акции памяти Анны Политковской подавал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который очень удивлен тем, что молодежный праздник решено проводить в таком неподходящем месте, у памятника жертвам политических репрессий. Вообще-то практика отказа оппозиционерам в проведении акций под предлогом проведения мероприятий, которые на самом деле либо не проводятся, либо по сути являются фейковыми, существует давно, но в последнее время она получила новое развитие и распространилась чрезвычайно широко. По мнению Бориса Вишневского, чиновники, отказавшие в согласовании акции памяти Анны Политковской, сделали это под откровенно вымышленным предлогом.

– Они ссылаются на некое молодежное мероприятие, проводимое по плану с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних – тогда при чем тут Соловецкий камень? И никакие мероприятия не проводятся у нас по восемь часов, это полное вранье. Администрация прекрасно знает, что уже 11 лет мы проводим там свою акцию памяти. Вероятно, им очень страшно. Я понимаю, что наши власти не любили живую Анну Политковскую, и им очень неуютно, когда вспоминают о ней погибшей, когда требуют найти, наконец, виновных в ее убийстве, организаторов и заказчиков преступления. Мы продолжаем попытки добиться согласования, к делу подключился уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Я надеюсь, мы до чего-то договоримся, а если не договоримся, я приду все равно, как все эти годы – возьму портрет Анны, цветы, свечку и приду. И думаю, что не только я.

Фейковые предлоги – якобы все занято там, где оппозиция хочет провести какую-то акцию – используются очень давно. Якобы кто-то подал заявку на целый день, потом выясняется, что ничего этого не было или было в карикатурном виде. Потом выясняется, что какая-нибудь городская площадь, объявленная занятой, на самом деле весь день была свободна, или там что-то происходило на протяжение получаса в уголке, и это дает формальный повод отказать в согласовании акции. Мне такая практика представляется абсолютно порочной. Чтобы ее исключить, мы написали законопроект – чтобы все уведомления о публичных мероприятиях вывешивались на сайте администрации, чтобы заранее было ясно, кто на что подал заявку, согласовали ее или нет – но я не уверен, что ЗАКС захочет принять такой закон. Конечно, гораздо проще работать, когда никто ничего не знает, и нельзя проверить, например, была ли заявка от кого-то другого на то место, которое хотели занять мы. Нужна прозрачность – чтобы любая заявка через два часа после поступления в районную администрацию или в комитет по законности и правопорядку вывешивалась на сайте – конечно, без персональных данных заявителей. И чтобы видна была ее судьба – согласовали или нет, какое альтернативное место предложили. И тогда все будет понятно.

– А можно ли как-то наказать недобросовестных и врущих чиновников?

– Соврали – это не повод для суда. Я обращался к вице-губернатору Говорунову с требованием наказать районную администрацию, отказавшую нам в поведении акции на Марсовом полу из-за какого-то праздника на целый день, потом выяснилось, что он был всего на час, и не на 1000 участников, а на 50, и мы бы друг другу не помешали. Но в проведении служебного расследования из-за предоставления ложной информации мне отказали.

– А будете ли вы добиваться возвращения Марсова поля в качестве гайд-парка?

– Будем. У нас уже разработан законопроект о возвращении Дворцовой и Исаакиевской площадей и Невского проспекта, которые были исключены из мест возможного проведения массовых акций, а также о гайд-парках, – говорит Борис Вишневский.

Отстаивать право граждан на свободу мирных собраний шествий намерен и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Говорит руководитель его аппарата Ольга Штанникова:

На них обычно и граждан нет, и сворачивают их где-то через полчаса.

– Он уже четвертый или пятый год подряд пишет о том, что городское правительство не обеспечивает право на проведение мирных собраний. Выступая с докладом в Законодательном собрании в этом году, он предложил провести парламентские слушания – о возможностях граждан реализовывать свои права на мирные собрания. Отказ в поведении акции памяти Анны Политковской 7 октября входит в обычную схему, когда на таких площадках устраивают мероприятия на целый день. Мы многократно наблюдали, что на них обычно и граждан нет, и сворачивают их где-то через полчаса. К тому же, мы получаем перечень заявленных мероприятий за неделю до их проведения, так вот, того мероприятия, о котором говорится в отказе чиновников в согласовании акции памяти Анны Политковской 7 октября, там нет. У нас уже подготовлено письмо, мы надеемся решить этот вопрос – может быть, без обращения к губернатору. Мы хотим переговорить с администрацией Петроградского района, понять их мотивы – почему они запрещают эту акцию, которая традиционно проходит у Соловецкого камня каждый год. Ну, а на парламентских слушаниях этот вопрос будет рассмотрен в глобальном смысле, туда приглашены депутаты, представители исполнительной власти.

– А вы согласны с депутатом Борисом Вишневским, который хочет добиться, чтобы чиновники вывешивали на соответствующих сайта – кто, когда и куда подал заявку, и согласована ли она?

ЛГБТ-активисты подавали в суд, и суд постановил – вы можете проводить мероприятие.

– Уполномоченный по правам человека предлагает то же самое с 2013 года. И ведь такой порядок уже существует в Москве – подача заявок он-лайн, но это тоже не панацея – понятно ведь, какие даты для чего могут быть использованы какими группами, так что этому тоже можно помешать заранее. Но все равно мы за такой порядок, в нашем докладе есть такие предложения, там записано, что каждый год чиновники придумывают новые способы, чтобы места, удобные для массовых акций, были заняты. Парламентские слушания, в частности, связаны с тем, что убрали площадку на Марсовом поле – а такие площадки должны быть обязательно, в том числе в центре города. И тут надо все в комплексе рассматривать: отказы становятся возможны потому, что культурно-массовые мероприятия согласовываются раньше, чем митинги, и когда люди подают заявку на митинг, им говорят – все уже занято. Люди подают в суды, у нас ЛГБТ-активисты подавали в суд, и суд постановил – вы можете проводить мероприятие. Да, я согласна, это громоздкий способ борьбы за свои права, но все рекомендации уполномоченного по правам человека по поводу проведения массовых акций отклика не нашли, вот теперь остались парламентские слушания, – говорит Ольга Штанникова.

Что касается судов, то выиграть их совсем не просто. 7 ноября петербургский штаб Алексея Навального проиграл иск о признании незаконным отказа в проведении митинга на Марсовом поле, поскольку заявителям не было предложено альтернативных площадок. О том, что этому предшествовало, говорит юрист штаба Денис Михайлов:

– Мы подали 22 заявки на этот митинг. Один раз нам звонят и говорят – мы вам предлагаем альтернативное место в Выборгском районе, поселок Новоселки. А это на самой границе с Ленинградской областью, рядом с известной свалкой. Отказ нам пришел на все наши уведомления, а на последнее – без предложения альтернативных мест, пусть даже на помойке. Они по закону должны предложить нам другое место, если заявленная нами площадка занята, либо другое время, но в последний раз это был просто отказ в чистом виде. Поэтому мы обжаловали его в суде – с требованием признать его незаконным и обязать Комитет по соблюдению законности, правопорядка и безопасности не препятствовать проведению публичного мероприятия. Показательно, что несколько дней назад вице-губернатор Серов заявил, что наши мероприятия согласовывать не будут – и альтернативных мест не будут предлагать. Правда, потом он оговорился, что специальные места будут предлагаться – ну, мы понимаем, какие это места – Удельный парк, совершенно не приспособленный для проведения акций с большим количеством людей.

Судится с чиновниками-запретителями и юрист Московской Хельсинской группы Александр Передрук, который оспаривает законность постановления губернатора, отменившего в августе гайд-парк на Марсовом поле.

– Я и еще двое участников Международного Молодежного правозащитного движения – Дмитрий Остряков и Алена Фурцева – обратились в комитет по законности и правопорядку с просьбой согласовать нам два публичных мероприятия на Марсовом поле. 22 сентября мы хотели отметить День отказа от автомобиля, а 23 сентября – провести пикетирование в защиту свободы собраний, в частности, против ликвидации гайд-парка на Марсовом поле. Власти нам ожидаемо сообщали, что все площадки на эти даты заняты, и предложили Удельный парк и еще какую-то окраину. И мы обратились в суд – это наша стратегическая судебная защита. То есть мы целенаправленно подали уведомления, чтобы посмотреть, как работает закон, когда нет гайд-парка. Мы получили отказы и попросили сообщить нам первую дату, когда Марсово поле будет свободно. И нам сказали – раз гайд-парка там больше нет, то такую информацию мы вам давать не обязаны. А когда гайд-парк там был, власти были обязаны сообщить, когда он будет свободен. Поэтому мы обратились в Городской суд, который зарегистрировал нашу жалобу. Ранее тем же самым занимался Борис Вишневский, но абстрактно, а мы оспариваем постановление губернатора, опираясь на конкретные факты.

Гайд-парк должен быть в каждом муниципальном образовании

Власти утверждают, что к ним регулярно обращались какие-то муниципалы, казаки, разные организации, требуя ликвидировать гайд-парк, поскольку участники проходящих там мероприятий оскверняют могилы, которые там расположены. Но, как показывает практика, Марсово поле по-прежнему пользуется популярностью и у горожан, и у властей – и общественные организации, и сами власти продолжают устраивать там мероприятия. И это тоже говорит о том, что ликвидировать гайд-парк на Марсовом поле не было никакой необходимости. Мы в первую очередь опираемся на постановление Конституционного Суда, который говорил, что гайд-парк должен быть в каждом муниципальном образовании. Причем Конституционный Суд подчеркивал значение Марсова поля в условиях, когда запрещено устраивать массовые мероприятия на Дворцовой и Исаакиевской площадях и на Невском проспекте. Для нас сейчас важно проверить, как далеко могут власти заходить в ограничении наших прав, насколько их действия мотивированы. Мы считаем, что сейчас их действия являются вполне произвольными. Мы полагаем, что наш гражданский долг – не оставлять такие вещи без внимания.

Известный петербургский адвокат Сергей Голубок подчеркивает, что у властей нет права запрещать публичные мероприятия, которые хотят провести граждане, в том числе и акцию памяти Анны Политковской:

– Все, что они могут сделать, это предложить подходящее время и место – чтобы одно мероприятие не накладывалось на другое. И не секрет, что публичные акции не согласовываются со ссылкой на фейковые мероприятия, якобы проходящие в то же время в том же месте. Конечно, решения по таким спорам должны принимать суды – учитывая, что это за мероприятие, кем оно проводится, настоящее ли оно. Суды должны признавать незаконными действия властей, которые мешают гражданам реализовать свои законные права, ссылаясь на несуществующие обстоятельства. А если суды не хотят этого делать, то это только обостряет ситуацию. Нельзя запрещать проводить публичные мероприятия, на которые люди имеют право по закону. Люди чувствуют, знают, что у них есть право пользоваться городскими публичными пространствами. На практике мы видим, что в Петербурге право на проведение публичных мероприятий становится все более иллюзорным, что согласовываются только те мероприятия, которые по душе Смольному. При этом уполномоченный по правам человека в Петербурге никаких действенных мер не принимает, не использует тех полномочий, которые предоставлены ему законом. Я знаю, что есть целый ряд обращений, связанных с нарушением права на свободу собраний, направленные уполномоченному, который на них никак не отреагировал.

– Но вот, он инициировал парламентские слушания по этому поводу…

Это хорошее доказательство для Навального в Европейском суде по правам человека – того, что власть действует незаконно.

– Я не очень понимаю, о каких парламентских слушаниях тут может идти речь, когда решения о согласовании публичных мероприятий принимает исполнительная власть, и никакой роли парламент здесь не играет. Со стороны уполномоченного по правам человека это имитация деятельности – то чем он занимается последнее время. Вместо того чтобы, например, обращаться в суд – как раз это право у него есть: хотя бы по поводу сокращения числа гайд-парков. Но это делает не он. А парламентские слушания – это говорильня, чтобы чем-то занять его аппарат, эта деятельность не имеет смысла. Имеет смысл то, что делают те граждане, которые выходят на публичные мероприятия, привлекаются за это к ответственности, борются в судах. Вот, на днях Василеостровский районный суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении одного из задержанных на Марсовом поле 12 июня – в связи с отсутствием состава правонарушения. Люди, которые борются за свои права по-настоящему, делают не в кабинетах и не на совещаниях, а используя те мирные возможности, которые предоставлены существующим положением вещей.

– Как вы расцениваете нашумевшие уже слова вице-губернатора Серова о том, что в Петербурге не будут согласовывать акции Навального и альтернативных мест предлагать тоже не будут?

– Это хорошее доказательство для Навального в Европейском суде по правам человека – того, что власть действует незаконно. С точки зрения федерального российского законодательства, власти не имеют права запрещать мероприятия, которые им не нравятся, они могут лишь уточнять место и время их проведения, чтобы не было накладок. Вообще, это системная проблема, концептуальная. Вот есть проблема, что людей не лечат в следственных изоляторах, тут никто ничего сделать не может, потому что это не случайно. Есть другая проблема – несогласование публичных мероприятий в центре города, если властям что-то не нравится. Что им не понравилось в акции памяти Анны Политковской – ну, видимо, фамилия Политковская не понравилась. То, что эта акция не согласована – не случайность, не сбой системы – это то, как система видит свои задачи – не дать людям пользоваться городскими пространствами в целях, которые по каким-то причинам не одобряются властями. В этом месяце Конституционный Суд рассмотрит запрос группы депутатов Госдумы о проверке конституционности ряда положений Закона о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях, где есть целый ряд положений, сомнительных с точки зрения конституционности.

По словам Сергея Голубка, раньше Конституционный Суд не раз обращался к этому закону – и еще не раз обратится – поскольку этот закон сформулирован так, что позволяет исполнительной власти на местах заниматься произволом.