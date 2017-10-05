Леонид Волков: "Видимо, они поняли, что Верховный суд их накажет"

Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, отпустили из-под ареста. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупции Иван Жданов. По его словам, административное дело в отношении Волкова "возвращают в Нижний Новгород".

Сам Волков в комментарии для Радио Свобода предположил, что его освобождение связано с тем, что административное дело "могло рассматриваться только в Нижнем Новгороде". "Никаких правовых оснований рассматривать его в Москве не было вообще. Видимо, они поняли, что Верховный суд их накажет, и решили отправить дело в Нижний Новгород. Я только так это рассматриваю", – заявил оппозиционер.

Волков исключил, что решение суда связано с его голодовкой, а также усомнился, что суд отпустит из-под ареста Алексея Навального (рассмотрение жалобы на его арест назначено на 6 октября). На вопрос корреспондента Радио Свобода о том, будет ли Волков участвовать в подготовке всероссийской акции протеста 7 октября, он ответил: "Я буду исполнять все свои обязанности, как начальник штаба [Навального]".

Волков был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября. Тогда же в Москве полиция задержала Алексея Навального. Оппозиционеров обвинили в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". 2 октября Волкова и Навального арестовали на 20 суток каждого. Волков после ареста объявил в знак протеста голодовку. Навальный призвал своих сторонников по всей России выйти на протестные митинги 7 октября.