Подарок Путину

"Встречи с Навальным могут проходить и без Навального" – так сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного вечером 2 октября, анонсировали массовые пикеты в его поддержку. Акции планируется провести 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина.

Кампания 7 октября началась с Санкт-Петербурга. Именно в этом городе на Марсовом поле Алексей Навальный изначально планировал провести встречу с избирателями, однако местная власть мероприятие не согласовала. Вице-губернатор города Константин Серов заявил, что Навальному "не собирались ни предлагать, ни предоставлять" место под митинг. Оппозиционер в своем блоге пригрозил пойти на Дворцовую площадь, в случае, если чиновники не дадут остаться на Марсовом поле. Сейчас в официальной группе петербургской встречи сказано, что 7 октября на Марсовом поле состоится "мирный митинг" в поддержку Алексея Навального.

Вечером 3 октября сотрудники штаба в Санкт-Петербурге сообщили, что к ним пришла полиция из-за жалоб на афиши о митинге 7 октября:

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В штабе Навального в Санкт-Петербурге полицейские изъяли около 200 листовок с призывом прийти на митинг 7 октября, а координатора штаба Полину Костылеву задержали.

После ареста политика на 20 суток сторонники Алексея Навального заявили, что его предвыборная кампания продолжится, и анонсировали массовые пикеты по всей России. Главное требование этих акций – допустить оппозиционера на выборы. 3 октября представители штабов Навального подали заявки на массовые пикеты.

Глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин поясняет, что пикет – это единственная форма мероприятия, которое можно успеть согласовать до 7 октября. Ляскин ожидает, что к акции присоединятся все регионы, где есть штабы Алексея Навального – а они на сегодняшний день открыты в 80 городах России. Подробнее о планах сторонников Алексея Навального Николай Ляскин рассказал Радио Свобода:

– Всем очевидно, что Алексею Навальному и Леониду Волкову дали 20 суток ареста исключительно из-за успешных поездок по регионам. И одна из таких важных поездок была бы поездка в Санкт-Петербург 7 октября. Власти очень ее испугались, очень испугались, что Алексей приедет и просто пообщается с людьми, и дали 20 суток. Задержали по беспределу, противозаконно, просто над всеми нами насмехаясь и издеваясь. Поэтому мы считаем, что 7 октября надо проводить мероприятия во всех городах России. Мы в Москве подали уведомление на пикеты, я знаю, что другие города тоже что-то готовят, и я считаю, что в любом случае, даже если просто выйти погулять, уже хорошо, уже правильно. Нам нельзя показывать, что нас можно запугать. Это наша страна, нам здесь жить, и не каким-то продажным судьям решать, будет Алексей выступать там или нет, и не каким-то трусливым чиновникам давать нам указания, что делать, а что не делать.

Это наша страна, нам здесь жить, и не каким-то продажным судьям решать, будет Алексей выступать там или нет

​– Ваши коллеги говорили, что основное требование этих пикетов будет –​ дать Алексею Навальному спокойно дальше проводить предвыборную кампанию.

– Конечно! То, что мы сейчас наблюдаем, это и правовой беспредел и формальный беспредел. По абсолютно надуманным поводам срывают мероприятия. Нам в Москве до сих пор ни разу не согласовали ни один куб. Мы подавали уже более, по-моему, тысячи заявок, и ни один куб нам не был согласован. И пытаются все время устраивать какие-то провокации и какие-то ограничительные меры принимать. Сейчас опять арест. Алексей Навальный уже провел под арестом за последние полгода какое-то большое количество времени. И это все ужасно неправильно. И мы считаем, что мы можем и должны проводить нормальную избирательную кампанию. И пусть, если кто-то еще хочет ее проводить, пусть проводит. Только проводит встречи с людьми, а не немотивированные посадки и провокации.

– Будете ли вы в ходе этих акций акцентировать внимание на том, что 7-го числа так же день рождения Владимира Путина?

Дату 7 октября они сами сделали такой знаковой

– Это у каждого, как говорится, свое. У нас сейчас ключевая повестка – это наша президентская кампания. Дату 7 октября они сами сделали такой знаковой. Ну, была бы одна акция, санкт-петербургская, а теперь будут акции везде. Массовые пикеты – это то, на что мы успеваем сейчас подать. Мы бы и митинги с радостью проводили бы, но на них надо за более долгий срок подавать заявку.

– Уже есть какое-то представление, сколько городов будут участвовать?

– Пока нет. Будет известно позже. Но я думаю, все. Я, по крайней мере, на это надеюсь, что все города, которые так или иначе включены в кампанию, все, где есть штабы, которые активно с нами работают, я думаю, что они должны и могут включаться.

– А если местные, московские власти никак не ответят на ваши заявки или откажут под теми или иными предлогами, есть понимание, что вы будете делать в этом случае?

– Конечно, есть понимание. Будем решать и после их ответа сразу же все расскажем.

Профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей полагает, что власти всеми способами будут препятствовать проведению каких-либо протестных акций в день рождения Владимира Путина:

– Я считаю, что перспективы этой кампании ограничены по двум причинам. Во-первых, сторонники Навального еще не привыкли работать без организующего начала и импульса, исходящего со стороны центрального штаба. Центральный штаб в виду того, что задержан и получил административный арест также и Волков, в общем, дезорганизован. Поэтому мы будем наблюдать очень интересный тест – попытка самоорганизоваться. Во-вторых, для власти по символическим политическим причинам абсолютно неприемлемо выступление 7 октября, поскольку это не просто день рождения Путина, это еще и его юбилей, 65 лет. И могу сказать, что на 7 октября намечена широкая серия праздничных мероприятий в связи с днем рождения, юбилеем Путина во многих регионах. Поэтому власть постарается не допустить этих выступлений. Под какими предлогами, под каким поводом она будет "винтить" превентивно людей – я не знаю, но она не допустит.

Для власти по символическим политическим причинам абсолютно неприемлемо выступление 7 октября, поскольку это не просто день рождения Путина, это еще и его юбилей

​– Я правильно понимаю, что вы тоже считаете, что арест Навального состоялся с целью не допустить 7-го числа каких-то протестных мероприятий?

– Да, скорее всего. Поскольку это расценивается главным героем, в данном случае Владимиром Владимировичем, как личный выпад, его окружение знает об этом. Тем более, еще раз повторю, у него не просто день рождения, а такой промежуточный юбилей – 65 лет.

– Как вы оцениваете готовность людей пойти сейчас за Навального? Даже если во всех акциях будет отказано, стоит ли ожидать, что выйдет достаточно много людей на несогласованные мероприятия?

– Я не думаю, что выйдет довольно много людей, потому что будет оказано сильное превентивное воздействие.

– Недавно вы писали, что пока Навальный все еще не считается угрозой для власти.

– Власть его и не считает угрозой. Просто власть состоит из нескольких фрагментов, и один фрагмент, назовем его условно "политическим", призывает не переоценивать силу и влияние Навального и не оказывать давление, поскольку, с точки зрения этого фрагмента его политическая тактика не очень эффективна. Есть другой фрагмент, который зациклен на безопасности, и он считает, что лучшая защита безопасности – предотвращение всех потенциальных угроз. Не надо ждать, пока они актуализировались, надо их вот на этой стадии давить.

– Как вы думаете, дадут дальше Навальному вести кампанию? Или в какой-то момент заведут новое уголовное дело, его остановят более решительно?

– Нет нужды в уголовных делах. Его кампания уже лишилась темпа, благодаря давлению власти, благодаря тому, что он сам, видимо, будет действовать иначе. Он выбрал не самую эффективную тактику. Ну это, в общем, ему решать и его штабу. Ему, на самом деле, арест играет на руку, потому что он осуществляет мобилизацию. Потому что митинги, которые он проводил, не носили мобилизационного характера, это информационно-ознакомительные митинги, которые не формулировали никакой политической повестки, тем более повестки, опережающей по отношению к действиям властей. Если в первой половине этого год Навальный очень успешно предлагал опережающую повестку, а это чрезвычайно важно для оппозиции – предлагать повестку, опережающую власть, то во второй половине года он этой повестки не предлагает. Это первое.

Второе – тактика мобилизации, которую он пытался осуществить, наметив на 7 октября акцию в Питере по принципу "мы против Путина", способна консолидировать небольшое меньшинство, но она неприемлема для большинства. Потому что большинство нуждается в иной повестке, которая хотя бы отчасти будет носить позитивный характер. Когда вы разоблачаете коррупцию, это людям понятно. А когда вы говорите: мы выйдем 7 октября, потому что день рождения Путина, – честно говоря, это подавляющую часть общества людей не очень привлекает, она не готова консолидироваться на антипутинской основе, – заключает Валерий Соловей.

Вечером 2 октября Симновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток. Судья Хызыр Муссакаев пришел к выводу, что политик призывал участвовать в несогласованной акции в Нижнем Новгороде и тем самым допустил "повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий". Алексей Навальный после заседания назвал свой арест "подарком Путину на юбилей". Аналогичное наказание вечером 2 октября получил и глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. Он объявил голодовку.

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила в поддержку Алексея Навального и Леонида Волкова. Заключение под административный арест на 20 суток обоих оппозиционеров – это очередное свидетельство зажима гражданского общества российскими властями, подчёркивается в заявлении правозащитников. Amnesty International призывает Россию "немедленно и безусловно" освободить обоих арестованных.

Это уже третий арест Алексея Навального за этот год. Как посчитала "Медуза", с момента начала президентской кампании – за 304 дня – под арестом Навальный проведет 60 дней. Его задерживали после акций 26 марта и 12 июня, он получал 15 и 25 суток ареста соответственно. Адвокаты оппозиционера не исключили, что ему может грозить и уголовная ответственность.

Согласно последним опросам "Левада-центра", готовность россиян протестовать остается невысокой. Большинство опрошенных, 63 процента, считают маловероятными массовые выступления в защиту своих прав. Только 14 процентов респондентов готовы лично участвовать в этих выступлениях, если они состоятся.