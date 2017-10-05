В Москве не будут сносить собор, попавший в список на реновацию

Московский старообрядческий собор Успения Пресвятой Богородицы, включенный в программу так называемой реновации, не будет снесен. Об этом изданию "Коммерсант" сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что сам собор и два прилегающих корпуса, в которых находятся общежития, буду сохранены, а жильцов, голосовавших за реновацию, переселят в другие дома.

Здание собора, которое было построено в 1908 году и является объектом культурного наследия, появилось в финальных списках реновации 3 октября.

Московски власти планируют снести более пяти тысяч домов. Большая часть из них – пятиэтажки. Согласно принятому этим летом законопроекту о реновации, жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Общая стоимость программы оценивается в три триллиона рублей. В Москве неоднократно проходили акции протеста против реновации.