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"Открытая Россия" отрицает связь с нежелательными организациями

Пресс-конференция Михаила Ходорковского, архивное фото

Основанное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" не работает с нежелательными организациями и никакого финансирования от них не получает. Об этом в четверг днем заявил пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар.

Он подчеркнул, что законность деятельности "Открытой России" доказывает тот факт, что следователи пытаются обосновать обыск при помощи материалов дела о событиях, якобы происходивших в 1995 году.

Ранее в Следственном комитете заявили о неких доказательствах получения "Открытой Россией" финансирования от организаций, признанных нежелательными. При этом ведомство сообщает, что обыски проводятся в рамках дела о хищениях акций ЮКОСа.

Обыски в "Открытой России" начались в четверг утром и прошли как минимум у семи человек. Руководителя проекта "Открытые выборы" Тимура Валеева отвезли на допрос в Следственный комитет. Сотрудники полиции также пришли в офис "Открытой России" на Мясницкой улице в Москве.

Михаил Ходорковский заявил, что действия властей не остановят работу организации.

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