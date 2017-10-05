ТЭФИ следующего года

Утро 5 октября для многих сотрудников движения "Открытая Россия" началось с обысков по делу ЮКОСа, возбужденному в 2003 году.

Следователи пришли к главному редактору "Открытой России" Веронике Куцылло, к родителям председателя движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, а также к исполнительному директору "Открытой России" Тимуру Валееву и к бывшему сотруднику движения Николаю Левшицу, сообщил сайт "ОР". ​

В квартире Тимура Валеева при обыске присутствовала съемочная группа телеканала РЕН-ТВ, причем видео обысков было вскоре опубликовано как на сайте, так и в соцсетях канала. Многие журналисты и общественные деятели не скрывают своего возмущения по этому поводу.

Maria Baronova

Дорогое Рен-ТВ, а горите в аду за это. Какие же вы омерзительные [твари].

Natalia Gevorkyan

Абсолютно гнусная картинка, по форме и по сути

Мелани Бачина

съемочная группа участвует в обысках, оператор ведет допрос... такие вот времена...

Sergey Khazov-Cassia

Дорого бы я дал, чтобы узнать фамилию этого ублюдка с РЕН ТВ Новости, который спрашивает человека, лежащего лицом в пол, в близких ли он отношениях с другим лежащим в пол человеком или нет. То есть, переводя на русский, [спят] они друг с другом или так просто случайно в одной хате оказались. Это т.н. корреспонденту очень важно знать для его репортажа.

Victoria Ivleva

Обыск в ОТКРЫТОЙ РОССИИ:

- А можно адвокату позвонить? - спрашивает уложенный на пол человек с закрученными за спину руками в наручниках.

- Сопротивление не оказывайте, - отвечают ему любезные из Следственного Комитета.

Я вот тут собиралась написать про губернатора Мурманской области госпожу Ковтун, предложившую штрафовать граждан, которые подкармливают бездомных животных, чтобы эти животные поласковее были и на людей не бросались. Так госпожа Ковтун на фоне Следственного Комитета - это само милосердие, однако.

И вот откуда там РЕН-ТВ взялось? Наверное, случайно шло по лестнице.

Anton Krasovsky

Не сопротивляющегося, ни в чем неповинного чувака в собственном доме неизвестные, похожие на бандитов, кладут мордой в пол, унижают, только что не бьют сапогом в глаз. Все это снимает камера Рен-ТВ, телеканала, полностью состоящего из ментовской Дирекции НТВ. Сотрудник канала в мелких погончиках спрашивает лежащего на полу человека: "а вот с мужчиной, который был в вашей квартире у вас близкие отношения"? Нечто, что даже при Сталине старались утаить, нынче делается общеизвестным. Подлость и гнусность не скрываются от населения, напротив населению дарятся. Ибо население подлость и гнусность привыкло уже считать доблестью. Это бесспорно ТЭФИ следующего года, орден Ленина, сталинская премия и значок ГТО. Изменить это все нельзя никаким образом, вот вообще никак. Спасайте детей. Там, куда вы их увезете, они придумают новый Google, изобретут новый графен. Оттуда они полетят на Марс, там их благословит Маск. А здесь по-прежнему люди в масках будут пытать и унижать простых людей. Подкидывать им наркоту, не давать лекарства, бросать в камеры на 50 человек. Когда там, куда вы увезете своих детей, организуют конфедерацию людей и роботов, тут ОВД "Дальнее" получит свой очередной вымпел. Вот увидите.

Обыск по делу ЮКОСа прошел и у политолога Станислава Белковского, который недавно заявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в связи с обысками поддержал сотрудников "ОР":

Михаил Ходорковский, в свою очередь, заявил, что поддержит протестные акции, запланированные оппозицией на 7 октября:

Вот что я думаю про обыски в Открытой России.

В последние недели по всей России власть занимается запугиванием оппозиции. Является ли это подготовкой к выборам? Да, в некотором смысле.

У Путина и его окружения нет сомнений в их результате - это ведь не выборы, а лишь их видимость. Но видимость им нужная.

Мировое сообщество выбросило кремлевскую свору из «клуба».

Надежды на «своего человека в Белом Доме» не оправдались. При всех своих закидонах Трамп будет отражать позицию американского общества.

«Поворот на восток» не принес ничего, кроме дополнительного потока денег в карман Игоря Сечина и запродажи Китаю полуторогодичной добычи всей страны! Естественно со скидкой. Китаю «друг в Кремле» не нужен. Слуга - устроит.

Остается или формальное общение или маргиналы и коррумпированные эксполитики.

Не устраивает - ведь без неформального общения начались личные проблемы у окружения, невозможно оперативно решать вопросы. Невозможно просто даже ощущать себя частью мировой элиты.

Именно поэтому крайне важна легитимация через выборы. А значит надо заткнуть рты оппонентам. И заткнуть до, а не во время «избирательной компании». А заткнуть, пока мир отвлекся на события в Каталонии и Лас-Вегасе еще лучше.

А пока, тихонечко продолжить вычищать сеть и архивы, пользуясь «законом о забвении». На всякий случай.

Только не выйдет!

Мы поддержим протестные акции 7 октября и будем стараться защищать участников.

Мы продолжим рассказывать о тех, кто из-за спин манипулирует законной властью, пользуясь ментальным и информационным захватом ее центра - фигуры президента.

Мы продолжим собирать и готовить материалы для судебного преследования нарушителей прав человека и в ближайшие дни предоставим российскому обществу возможность непосредственного участия в этой работе.

Мы обязательно примем участие в псевдовыборах таким образом, чтобы ни у кого из разумных людей не осталось сомнения - эта власть нелегитимна и сама осознает свою нелегитимность.

Действия власти помогают оппозиции солидаризоваться, отмечает ​Александр Морозов:

163-й день до "выборовпутина". С утра обыски у сотрудников "Открытой России" в Москве. Эти обыски носят характер акций устрашения. Поскольку, как мне кажется, ФСБ - если бы уже была команда предоставить материалы для большого процесса против ОР, - уже бы их могла предоставить. Ясно, что прослушка, взломы почты и т.д. - все уже есть. И вряд ли можно что-то получить еще в квартире Зое Световой или Вероники Куцылло.

И Навального закрыли в эти же дни.

(...Так сама жизнь (т.е. "лубянка") кует нерушимый альянс Ходорковский-Навальный).