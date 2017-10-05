У политолога Станислава Белковского прошел обыск по делу ЮКОСа. Следователи в сопровождении бойцов полицейского спецназа пришли в его квартиру в Москве в четверг утром.

Координатор правозащитного отделения "Открытой России" Полина Немировская рассказала "Новой газете", что у Белковского изъяли все телефоны и компьютер.

Следователи хотели найти доказательства того, что Белковский "отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского, и в частности использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании",​ рассказал телеканалу "Дождь" сам политолог.

В четверг прошли обыски у сотрудников "Открытой России". В Следственном комитете заявили, что расследуют дело о хищениях акций ЮКОСа и подозревают созданное Михаилом Ходорковским движение в получении финансирования от "нежелательных организаций".

В пресс-службе Ходорковского заявили, что "Открытая Россия" полностью соблюдает российское законодательство.