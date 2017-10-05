Активисты надели противогаз на памятник Георгию Победоносцу

В Москве активисты природоохранной организации Greenpeace надели противогазы на памятник Георгию Победоносцу у стен Кремля. Как сообщила "Новая газета", акция прошла в рамках международной кампании #ГринписВоздух, цель которой – сделать воздух на улицах российских городов чистым от выбросов.

По данным Greenpeace, только в Москве из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают от 5 до 7 тысяч человек. Движение предлагает властям создать в крупных российских городах зоны, куда запрещён въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику.

В 2016 году активисты Greenpeace провели подобную акцию в Лондоне. Активисты надели противогазы на 17 статуй, в том числе на памятники королеве Виктории, Уинстону Черчеллю, Шерлоку Холмсу и адмиралу Нельсону.