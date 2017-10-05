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Путин отстранил от должности губернатора Орловской области

Вадим Потомский

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Исполняющим его обязанности назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее со своей должности ушел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко. Ранее он занимал должность генерального директора государственного предприятия "Росморпорт".

В конце сентября свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей и Дагестана. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя серию отставок губернаторов, назвал ее "ожидаемым и востребованным процессом". Новые главы регионов, по словам Пескова, "молодые широкопрофильные специалисты".

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