Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов по Донбассу

Депутаты Верховной Рады Украины из-за протестов не смогли принять законопроект о реинтеграции Донбасса. Президент страны Пётр Порошенко внёс на неотложное рассмотрение в парламент два документа.

Один из них законодательно закрепляет статус России как "страны-агрессора" и признаёт отдельные районы Донецкой и Луганской областей "оккупированными". Второй — продллевает на год действие старого закона об особом статусе местного самоуправления на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса.

Выступая в Верховной Раде, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что непризнанные Луганскую и Донецкую "народные республики" документ официально определяет "оккупационной администрацией России". В свою очередь, противник этого законопроекта вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что в нем не зафиксирована конкретная дата оккупации. Из-за этого, по её словам, Украина не сможет предъявить России финансовые претензии в международных судах.

Во время обсуждения президентских законопроектов по Донбассу представители фракции "Самопомощь" заблокировали президиум и парламентскую трибуну. Они назвали инициативы главы государства "капитуляцией Украины". Противники документа считают, что он не соответствует национальным интересам Украины.Разблокировать работу Рады не удалось и после переговоров спикера парламента Андрея Парубия с лидерами фракций. Они договорились об исключении из первого документа Порошенко седьмой статьи, в которой упоминаются Минские документы по урегулированию конфликта в Донбассе. Поскольку в противном случае, как отмечают депутаты, Украина бы впервые на законодательном уровне признала Минские договоренности. Ожидается, что в пятницу, 6 сентября, парламентарии продолжат рассматривать законопроекты президента.

Ранее в четверг около сотни представителей праворадикальных партий "Свобода" и "Национальный корпус" в знак протеста пикетировали Верховную Раду. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко, протестующие жгли файеры и грозили устроить масштабную акцию протеста, если украинский парламент примет этот закон. Всё это время здание парламента усиленно охраняли полицейские и нацгвардейцы.

Разработчики законопроекта по реинтеграции Донбасса настаивают на его принятии до 18 октября. В этот день истекает трехлетний срок действия прежнего закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Этот документ, в частности, предполагал специальные полномочия местной власти, проведение выборов и амнистию пророссийским сепаратистам.