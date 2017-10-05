Леонида Волкова после задержания повезли в суд

Леонид Волков, глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, после задержания повезли в Преображенский суд Москвы. Как сообщает в твиттере директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, там будет рассматриваться, как Волков организовывал акцию 7 октября из спецприемника.

Ранее в четверг суд отпустил Волкова из-под административного ареста по делу о "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Такое решение суд принял в связи с тем, что оппозиционер 29 сентября был задержан в Нижнем Новгороде, поэтому решение о его аресте должен был выносить суд именно этого города.

Несколько часов спустя Волков был снова задержан. Сообщалось, что заседание по делу оппозиционера о "призывах к несанкционированной акции" назначено на 9 октября в Нижегородском районном суде.

Волков был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября. Тогда же в Москве полиция задержала Алексея Навального. 2 октября московские суды арестовали оппозиционеров на 20 суток каждого. Волков после ареста объявил в знак протеста голодовку. Навальный призвал своих сторонников по всей России выйти на протестные митинги 7 октября.

Власти нескольких городов уже объявили акции 7 октября запрещенными. В частности, мэрия Москвы отклонила пять заявок на митинг по неким "объективным причинам".

