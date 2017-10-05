Полиция задержала Леонида Волкова. Через 4 часа после его освобождения

В Москве полиция задержала Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом в твиттере сообщили его соратники. Волкова доставили в ОВД "Преображенское", причина его задержания пока неизвестна.

Ранее в четверг суд отпустил Волкова из-под административного ареста по делу "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Такое решение суд принял в связи с тем, что оппозиционер 29 сентября был задержан в Нижнем Новгороде, поэтому решение о его аресте должен был выносить суд именно этого города.

Сам Волков после освобождения предположил, что его могут снова задержать, чтобы под конвоем доставить в Нижний Новгород. Заседание по делу оппозиционера назначено на 9 октября.

Волков был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября. Тогда же в Москве полиция задержала Алексея Навального. 2 октября московские суды арестовали оппозиционеров на 20 суток каждого. Волков после ареста объявил в знак протеста голодовку. Навальный призвал своих сторонников по всей России выйти на протестные митинги 7 октября.

Власти нескольких городов уже объявили акции 7 октября запрещенными. В частности, мэрия Москвы отклонила пять заявок на митинг по неким "объективным причинам". В Санкт-Петербурге Марсово поле, где должна пройти акция, власти оградили забором и аварийными лентами: