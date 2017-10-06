Следствие просит освободить из-под ареста Нину Масляеву

Следствие попросило перевести под домашний арест бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. Решение об изменении меры пресечения Масляевой будет вынесено сегодня.
Масляева дала показания на художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и директора "Седьмой студии" Юрия Итина. Сама Масляева признала вину.
Масляева, Серебренников и Итин обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Кроме них по делу проходит также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова, также обвиняемая в хищении, находится в международном розыске. Она покинула Россию.
Малобродский находится в СИЗО, Серебренников и Итин – под домашним арестом. Они отрицают свою вину.
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