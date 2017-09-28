Суд заочно арестовал продюсера Воронову по делу "Седьмой студии"

Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал продюсера спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерину Воронову, которую обвиняют в хищениях по делу "Седьмой студии". Она покинула территорию России и объявлена в международный розыск, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне Следственный комитет России начал допрашивать актеров "Гоголь-центра" по делу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Кроме него подследственными также являются бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Они обвиняются в хищении государственных средств в размере 68 миллионов рублей, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь".

Масляева дала показания против Малобродского и Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их "абсурдными".

Потерпевшим по делу о хищениях признано Министерство культуры России.