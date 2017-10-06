Путин отправил в отставку главу Новосибирской области Городецкого

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Исполняющим его обязанности назначен мэр Вологды Андрей Травников, сообщает пресс-служба Кремля.

Городецкий занимал пост губернатора Новосибирской области с 2014 года. До этого он 14 лет был мэром Новосибирска.

Накануне Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Исполняющим его обязанности назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков.

За последнее время свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей, Приморского края и Дагестана. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя серию отставок губернаторов, назвал ее "ожидаемым и востребованным процессом". Новые главы регионов, по словам Пескова, "молодые широкопрофильные специалисты".

