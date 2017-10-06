Инцидент с дымовой шашкой в Верховной Раде расследуют как хулиганство

Украинские правоохранительные органы будут расследовать инцидент с дымовой шашкой на заседании Верховной Рады по статье о хулиганстве. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу национальной полиции.

Дымовую шашку в зал заседания Верховной Рады бросили в пятницу днем. В это время украинский парламент рассматривал президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, который в итоге был поддержан.

Также во время заседания произошла драка возле трибуны.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Петром Порошенко и принятый Радой в пятницу днем, закрепляет статус России как "страны-агрессора". Подконтрольные пророссийским сепаратистам территории признаются "оккупированными". Документ также предполагает создание Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, который будет руководить всеми военными в зоне конфликта в Донбассе.