Власти Кирова не согласовали пикет в память Политковской

Мэрия Кирова предложила организаторам акции в память об Анне Политковской перенести пикет из центра города в поселок Коминтерн в 13 километрах от него. В администрации утверждают, что на месте, указанном в заявке, весь день будет проводить свое мероприятие прокремлевское движение "Молодая гвардия".

Организатор пикета в память Политковской Вадим Ананьин в пятницу сообщил правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что ответ мэрии поступил через восемь дней после поданной заявки, то есть с нарушением положенных по закону сроков. Пикет 7 октября он считает согласованным и намерен провести его в центре города.

Накануне акцию в память журналистки Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года, согласовали власти Санкт-Петербурга, которые ранее ответили отказом. По словам депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского, в ситуацию вмешался местный уполномоченный по правам человека.