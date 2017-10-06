Депут Госдумы: Пхеньян готовит испытания ракеты большей дальности

Член делегации российских депутатов Госдумы от ЛДПР, посетивших КНДР, рассказал, что Пхеньян в ближайшее время планирует испытать ракету, способную достичь западного побережья США.

Агентство РИА Новости приводит слова члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова о том, что северокорейские политики показали даже соответствующие математические расчёты. Депутат расценил настрой Пхеньяна как "довольно воинственный".

Ранее посольство России в КНДР сообщило, что делегация парламентариев от ЛДПР посетила Пхеньян 3-6 октября

Напряжённость между Северной Кореей и мировым сообществом - и особенно США - обострилась после проведения Пхеньяном шестых ядерных испытаний 3 сентября и очередного запуска баллистической ракеты 15 сентября.

11 сентября Совет Безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи, США продолжают расширять свои ограничения против КНДР. В конце сентября Пекин объявил о закрытии в течение четырёх месяцев всех северокорейских компаний на территории Китая.