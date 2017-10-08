Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Свобода в клубах

Репрессии. Эфир в 18.05

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых на слушаниях в Пресненском суде Москвы, 22.08.2017

О репрессиях против элит и граждан – политологи Николай Петров, Андрей Медушевский, Кирилл Рогов, и социолог Лев Гудков

Корректно ли говорить репрессии в контексте посткоммунистической России и устоявшегося представления о сталинских репрессиях? Репрессии и репрессивность. Нарастание репрессивности в отношении элит с 2013 года. Как и для чего репрессируются региональные элиты? Что означает “губеропад” последнего времени? Почему наказаны все, от министров до воров в законе, от режиссеров до ученых? Отсутствие механизмов развития у российского режима, экономическое ухудшение и необходимость “закручивать гайки”. Селективное правосудие, неправовые законы, правило децимации. Почему элиты допустили репрессии против своих членов? Возбуждение дел по статьям об экстремизме и терроризме как посткрымский синдром.

Серия круглых столов общества Мемориал совместно с департаментом политической науки ВШЭ “В какой стране мы живем”?

Николай Петров, политолог, профессор ВШЭ; Лев Гудков, социологи и философ, директор Левада-центра; в записи Андрей Медушевский, политолог, социолог, правовед (ВШЭ, институт истории РАН); Кирилл Рогов, политолог.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Наверх
XS
SM
MD
LG