Репрессии. Эфир в 18.05

Корректно ли говорить репрессии в контексте посткоммунистической России и устоявшегося представления о сталинских репрессиях? Репрессии и репрессивность. Нарастание репрессивности в отношении элит с 2013 года. Как и для чего репрессируются региональные элиты? Что означает “губеропад” последнего времени? Почему наказаны все, от министров до воров в законе, от режиссеров до ученых? Отсутствие механизмов развития у российского режима, экономическое ухудшение и необходимость “закручивать гайки”. Селективное правосудие, неправовые законы, правило децимации. Почему элиты допустили репрессии против своих членов? Возбуждение дел по статьям об экстремизме и терроризме как посткрымский синдром.

Серия круглых столов общества Мемориал совместно с департаментом политической науки ВШЭ “В какой стране мы живем”?

Николай Петров, политолог, профессор ВШЭ; Лев Гудков, социологи и философ, директор Левада-центра; в записи Андрей Медушевский, политолог, социолог, правовед (ВШЭ, институт истории РАН); Кирилл Рогов, политолог.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова