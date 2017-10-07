Телеканал CNN заявил Роскомнадзору об устранении нарушений

Американский телеканал CNN уведомил Роскомнадзор об устранении нарушений. Документы передала компания, которая осуществляет вещание канала в России. Теперь надзорный орган анализирует записи эфира CNN.

Ранее Роскомнадзор пригрозил лишить CNN лицензии на вещание, если телеканал не устранит выявленные нарушения до 11 октября. Речь идет об ошибке в выходных данных телеканала в эфире.



6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае давления на российские СМИ в Соединенных Штатах в России может быть ограничена деятельность некоторых американских медиа. В Вашингтоне звучат призывы зарегистрировать телеканал RT и новостной сайт Sputnik по закону об иностранных агентах.