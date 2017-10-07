На акциях в поддержку Навального начались задержания

В Якутске, Самаре, Ижевске и Южно-Сахалинске задержаны участники акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального

Сторонники оппозиционера в Самаре выложили в Твиттер фотографию, на которой видно, как четверо сотрудников полиции заламывают руки пожилой женщине и уводят ее с площади Кирова, где проходит акция. Там задержано как минимум пять человек. Трое организаторов акции до площади не дошли - их остановили еще по дороге и увезли в отделение.

Соратники Алексея Навального в Якутске тоже сообщают о задержаниях. Региональный менеджер кампании оппозиционера по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Снов написал у себя в Твиттере, что в полицию доставили 5-6 активистов и координатора местного штаба.

В Ижевске полиция увезла нескольких участников пикета.

Российские власти пригрозили жестко реагировать на нарушения закона о митинга во время акций, значительную часть которых не согласовали местные органы управления. Митинги Навального заявлены в 80 городах России, Радио Свобода ведет текстовую трансляцию.