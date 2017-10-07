В Петербурге задерживают сторонников Навального. Есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге начались задержания на акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Полиция применяет силу. Точное число задержанных пока неизвестно. Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

Акция в Петербурге не согласована с властями. Несмотря на это, активисты вечером в субботу собрались на Марсовом поле. Позднее они двинулись колонной по городу. Именно тогда начались задержания. Среди активистов есть пострадавшие. В числе задержанных Георгий Албуров, соратник Навального, а также активист Ильдар Дадин и несколько журналистов.

Основное требование участников акций 7 октября – допуск Алексея Навального к участию в выборах президента России в 2018 году. Сам оппозиционер, а также глава его предвыборного штаба Леонид Волков, в настоящее время находятся под арестом.

Всего на акция в поддержку Навального в 25 городах России были задержаны более 130 человек. В Москве полиция задержала одного активиста, позднее его отпустили.