В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье задержаны 20 активистов

В Петербурге задержаны около двадцати сторонников Алексея Навального, представителей оппозиционных движений "Артподготовка" и "Весна". После семичасовых попыток устроить несанкционированную акцию на Дворцовой площади вечером 8 октября они оказались в автозаках, сообщает "Фонтанка".

Гражданские активисты, сторонники оппозиции, в течении всего дня воскресенья пытались продолжить субботнюю акциювчерашнюю акцию за конкурентные выборы в центре Петербурга. Около 15.00 на Дворцовую стянулось около 30 человек. Позже там появился вице-губернатор города Константин Серов. Он предложил собравшимся идти домой.

В середине дня на площадь приехал оппозиционер Ильдар Дадин. На Дворцовой он пробыл полтора часа и уехал. Оставшиеся 30 активистов решили по примеру Москвы ночевать в центре города в знак протеста.

За участниками акции более семи часов наблюдали полицейские. Около 22.30 на площади появились новые лица, скандирующие антиправительственные лозунги. Начались задержания. На данный момент в автозаках находятся примерно 20 активистов. Около десятка протестующих смогли убежать от полицейских и ОМОНа, сообщило вечером в воскресенье издание "Фонтанка.ру"