В Москве сторонники Навального собрались на Манежной площади

В Москве на Манежной площади около 300 сторонников Алексея Навального собрались в субботу вечером на несанкционированный митинг и требуют освободить оппозиционера, а также руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова. Об этом сообщается в твиттере "Протестная Москва".

Участники акции заявляют, что готовы остаться на площади на ночь.

Днем на Пушкинской площади и Тверской улице российской столицы прошел несанкционированный митинг. Полиция тогда практически не вмешивалась, но не давала протестующим пройти в сторону Манежной и Кремля. Был задержан один человек, его отпустили.

Навальный и Волков арестованы по делу о призывах к несанкционированным митингам. Акции в их поддержку в субботу прошли в десятках городов России.