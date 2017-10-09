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Министр образования пообещала не лишать Мединского ученой степени

Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр образования Ольга Васильева пообещала министру культуры Владимиру Мединскому не лишать его докторской степени. Об этом написал в твиттере главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее в интервью РИА Новости Васильева заявляла, что в докторской диссертации Мединского по истории нет плагиата. По ее мнению, глава министерства культуры России в научной работе "представил свое видение истории".

В начале октября стало известно, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Эксперты пришли к выводу, что автор "не открыл ничего нового" и игнорировал источники, которые противоречили "его тезисам", писал "Коммерсантъ".

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Они потребовали лишить министра ученой степени.

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