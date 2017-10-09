Путин отправил в отставку главу Омской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы Александр Бурков, сообщает пресс-служба Кремля.

Назаров занимал пост главы Омской области с 2012 года. Бурков – первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

На прошлой неделе Путин освободил от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. За последнее время свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей, Приморского края и Дагестана. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.

В Кремле отставки губернаторов назвали "ожидаемым и востребованным процессом".

