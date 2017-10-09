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Путин отправил в отставку главу Омской области

Губернатор Омской области Виктор Назаров

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы Александр Бурков, сообщает пресс-служба Кремля.

Назаров занимал пост главы Омской области с 2012 года. Бурков – первый заместитель председателя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

На прошлой неделе Путин освободил от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. За последнее время свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей, Приморского края и Дагестана. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.

В Кремле отставки губернаторов назвали "ожидаемым и востребованным процессом".

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