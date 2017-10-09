В Петербурге судят задержанных на акциях протеста

В Санкт-Петербурге проходят суды над активистами, которые были задержаны на Дворцовой площади. Один из активистов получил трое суток административного ареста. В чем он обвинялся, не уточняется. Заседание длилось три минуты, сообщил в твиттере корреспондент "Эха Москвы" в Петербурге Арсений Веснин.

Координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров и член движения "Солидарность" Василий Кунин были оштрафованы на тысячу рублей каждый. Их признали виновными в неподчинении распоряжению полицейского.

Накануне на Дворцовой площади задержали около 20 активистов – сторонников политика Алексея Навального и представителей оппозиционных движений "Артподготовка" и "Весна", которые устроили там бессрочную акцию протеста.

В субботу в десятках городов страны прошли акции протеста. Демонстранты, в частности, призывали Путина уйти в отставку, а также требовали допустить Навального к участию в выборах главы государства в 2018 году. По всей стране были задержаны около 300 человек.