Защита патриарха 

Дело Юрия Дмитриева – главы карельского отделения общества "Мемориал", первооткрывателя массовых безымянных захоронений времен Большого террора в Сандармохе, Красном Бору и в других местах в Карелии – одно из самых невероятных по своему цинизму и уровню фальсификаций. Это дело символизирует все путинское правосудие.

Тот резонанс, который получила эта история в российском гражданском обществе, свидетельствует: сегодня очень многие не хотят мириться с тем, что государство превратило правоохранительную и судебную системы в машину для изоляции неугодных и, не останавливаясь перед фабрикацией уголовных дел и использованием самых бесчестных способов достижения цели, множит и множит новые безумные судебные процессы. Десятки видеообращений в защиту карельского историка записали известные писатели, артисты, музыканты, общественные деятели, правозащитники. По масштабу подобную "гражданскую мобилизацию" можно сравнить с кампанией поддержки обвиняемых по "делу ЮКОСа" и "делу Кирилла Серебренникова".

Тем удивительнее молчание иерархов Русской православной церкви. Только два священника – отец Алексей Уминский и отец Георгий Эдельштейн – записали обращение в поддержку Юрия Дмитриева. Почему я считаю, что церковь должна была бы возвысить свой голос в защиту карельского историка? Среди тех новомучеников, которых прославила Русская православная церковь в последние годы и чьи лики украшают открытый этим летом белокаменный храм в Сретенском монастыре в Москве, есть и те, кто был расстрелян в урочище Сандармох, где Юрий Дмитриев создал народный мемориал. В Сандармохе покоится священномученик архиепископ Дамиан Воскресенский, канонизированный в 2000 году. Известно, что 9 октября 1937 года он был приговорен особой тройкой при УНКВД СССР по Ленинградской области к высшей мере наказания. В карельском лесу вместе с владыкой были расстреляны еще два епископа, пять священников и тринадцать мирян из священнических семей.

Мемориал в Сандармохе открыт осенью 1997 года. С тех пор каждый год 5 августа туда приезжают паломники со всей России и со всего мира, чтобы почтить память жертв Большого террора. В 2008 году в бытность митрополитом Смоленским и Калининградским туда приезжал нынешний патриарх Кирилл. "Когда посещаешь Сандармох – понимаешь, что человек может быть святым, а может быть страшным. Неверующий человек может стать зверем, а верующий – никогда"– эти слова, сказанные Кириллом почти десять лет, сказаны словно о Юрии Дмитриеве. Все, кто знакомы с карельским историком, говорят, что он настоящий православный христианин. В Соловецком монастыре среди портретов русских подвижников есть и фотография Юрия Дмитриева. Церковь чтит его подвиг.

Патриарх Кирилл знает о Сандармохе. Он знает, кто такой Юрий Дмитриев. И не может не знать о том, что сейчас Дмитриев находится в тюрьме по обвинению в преступлении, которого он не совершал. Если патриарх не в курсе подробностей этого дела, то о них уж точно должен быть осведомлен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. К нему обращались друзья Юрия Дмитриева.

Что может церковь? Люди церкви могут возвысить свой голос в защиту Дмитриева, как это делают многие из тех, кто уверен в его невиновности. Пару дней назад православные активисты отнесли в Даниловский монастырь подписанную сотней тысяч верующих петицию с требованием запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Очевидно, что подписи под этой петицией они собирали по благословению иерархов РПЦ.

Почему бы иерархам не озаботиться судьбой невиновного русского подвижника? Процесс по делу Дмитриева – закрытый, материалы этого дела недоступны для журналистов и публики. Чтобы убедиться в том, что Дмитриев – не преступник, что его преследует "по беспределу", достаточно ознакомиться с публикациями о том, как проходит судебный процесс в Петрозаводске, с тем, что говорят его адвокат Виктор Ануфриев, его друзья и коллеги.

Известно, что карельского историка обвиняют в изготовлении порнографических фотографий его приемной дочери Наташи. Действительно, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал Наташу. Когда он взял девочку из детского дома, она была слабенькой и худой. Дмитриев стал вести своеобразный "дневник здоровья", понимая, что служба опеки может интересоваться состоянием здоровья девочки, и в случае необходимости он смог бы предоставить эти фотографии. Фотографии он хранил в компьютере, никому их не показывая. Именно там снимки обнаружил человек, которому Дмитриев доверял чинить свой компьютер. Этого человека завербовали спецслужбы, которые задались целью изолировать карельского историка. Фотографии легли в основу обвинения. Следствие заказало экспертизу одиозному Центру социокультурных экспертиз, где и признали фотографии порнографическими. Этот Центр известен заключениями по "делу Pussy Riot", по делу Свидетелей Иеговы и другим политическим делам.

Во время допроса экспертов на суде выяснилось, что сотрудники этой организации не имеют лицензии на осуществление экспертной деятельности. Это значит, что по закону их экспертиза является недопустимым доказательством. То есть Дмитриева нужно немедленно освободить из-под стражи, поскольку других доказательств его вины следствие не обнаружило. Судья Петрозаводского городского суда Марина Носова отказалась исключить экспертизу из материалов дела. Адвокат Виктор Ануфриев просил назначить проведение новой экспертизы в Государственном экспертном центре. Однако судья вновь назначила экспертизу в Федеральном центре независимых судебных экспертиз, в негосударственной организации с красивым названием, но с неоднозначной репутацией.

Если патриарх заступится за Юрия Дмитриева, это станет христианским заступничеством за подвижника

Нет надежды, что и в этом Центре экспертиза будет профессиональной и не ангажированной. Между тем известные специалисты, которых защита Дмитриева привлекала для участия в судебном процессе, утверждали: сделанные им фотографии нельзя считать порнографическими. Лев Щеглов, президент Национального института сексологии, доктор медицинских наук, назвал эту экспертизу "юмористическим документом": "Она не выдерживает никакой критики ни по формальной стороне, ни по содержательной. В констатирующей части эксперты приводят одно из определений порнографии, в котором звучит совершенно правильная мысль, что это – процесс. Это действие кого-то с кем-то. И с этим невозможно не согласиться. И в то же время в заключительной части они пишут, что представленные на экспертизу статичные фотографии обнаженной девочки являются порнографическими. Это воинственный абсурдизм. Я указываю определяющие признаки кошки, а в заключении пишу, что слон ​тоже кошка".

30 октября на проспекте Сахарова в Москве президент Владимир Путин будет торжественно открывать памятник жертвам политических репрессий. Несправедливо, если Юрий Дмитриев в этот момент будет находиться под стражей. 30 октября он обязательно должен быть на площади Сахарова в Москве. Патриарх Кирилл и владыка Тихон Шевкунов, вероятно, будут открывать этот памятник вместе с Владимиром Путиным. Уверена: они просто обязаны заступиться за Юрия Дмитриева, за человека, который в России сделал больше других для увековечивания памяти жертв сталинских репрессий.

Дочь карельского историка Екатерина Клодт надеется: произойдет чудо и отец выйдет на свободу. Когда я спросила ее, кто мог бы в этом помочь, она сказала: "Я уверена: десятки тысяч расстрелянных, чьи могилы он откопал, молятся о нем и помогут ему". Если патриарх заступится за Юрия Дмитриева, это не станет давлением на суд, это будет всего лишь христианским заступничеством за подвижника, брошенного в тюрьму ни за что – так же, как 80 лет назад были брошены в тюрьмы десятки тысяч невиновных, памятник которым Кирилл будет открывать вместе с президентом Путиным.

Зоя Светова – журналист "Открытой России", бывший член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы

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