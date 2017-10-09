Пирумова признали виновным в хищениях и освободили в зале суда

Бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова приговорили к полутора годам лишения свободы и освободили в зале суда в связи с отбытием наказания: чиновник с марта 2016 года находился в следственном изоляторе. Приговор Пирумову вынес Дорогомиловский суд Москвы. Прокуратора требовала приговорить бывшего замминистра культуры к 5 годам колонии и штрафу в один миллион рублей.

Пирумова признали виновным в хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Всего, по версии следствия, бывший чиновник причастен к хищению около 100 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено в марте 2016 года. На прошлой неделе Министерство культуры отозвало иск к Пирумову, так как ущерб от хищений был погашен. Сам осужденный ранее полностью признал свою вину.