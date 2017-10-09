Культ Бориса Немцова? Эфир 21:05

При жизни Борис Немцов не стал культовым персонажем. Узнаваемость была, пользовался успехом у женщин, во времена Ельцина, будучи высокопоставленным чиновником, не сходил с экранов телевизоров и со страниц газет. Судьба его кардинально изменилась, когда он и его партия СПС не прошли в Думу. С этого момента Немцов превратился в непримиримого оппонента власти. 27 февраля 2015 года оппозиционер был застрелен у стен Кремля, на Большом Москворецком мосту. Вскоре на месте убийства стихийно возник народный мемориал. Три десятка волонтеров круглые сутки несут вахту. Теперь Борис Немцов - знаковая фигура не только оппозиции, но и всех тех, кто хотел бы видеть Россию другой.

Тему обсуждают: правозащитник Алла Гербер, публицист Александр Рыклин, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов , адвокат Вадим Прохоров, член Федерального политсовета движения "Солидарность" Михаил Шнейдер, обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов

Ведущий - Мумин Шакиров