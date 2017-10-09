Борису Немцову 9 октября исполнилось бы 58 лет

9 октября оппозиционному политику Борису Немцову исполнилось бы 58 лет.

Сегодня на сайте движения "Открытая Россия" впервые опубликован фильм "Немцов", снятый журналистом Владимиром Кара-Мурзой- младшим в 2016 году.

Большая часть фильма — это интервью с людьми, которые близко общались с Немцовым и могут свидетельствовать о каждом шаге его политической карьеры. Российская премьера фильма состоялась 30 ноября 2016 года в Нижнем Новгороде. Позже, несмотря на провокации властей, закрытые показы фильма состоялись в ряде городов России.

В Ярославле на доме, где жил Борис Немцов, 9 октября вновь появилась памятная табличка. Пока городские власти никак не прореагировали на это, сообщает агентство REGNUM. Табличка была установлена в годовщину смерти политика, который был депутатом Ярославской областной думы.Городские власти её демонтировали, сославшись на то, что её установка не согласована с мэрией. Затем табличка снова появилась на доме и снова исчезла.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели на Большом Москворецком мосту. Власти Москвы отвечали отказом. Народный мемориал на месте убийства Немцова неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты. В середине сентября члены прокремлевской радикальной группировки SERB сорвали табличку, установленную 7 сентября на доме, где жил убитый политик.

По обвинению в убийстве Бориса Немцова осуждены выходцы из Чечни Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик преступления не найден. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.