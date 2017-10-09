Гринпис: власти Москвы скрывают данные о загрязнении воздуха

Власти Москвы скрывают данные о загрязнении воздуха в городе. На это пожаловались активисты природоохранной организации Greenpeace.

Доступ к оперативным сведениям о качестве воздуха в Москве закрыли 13 сентября. Перед этим жители нескольких районов города пожаловались на запах сероводорода. Позднее выяснилось, что предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе в этих районах была превышена в сотни раз.

После этого государственное учреждение Мосэкомониторинг закрыло доступ к сведениям на своем сайте, которые, как утверждают в Greenpeace, могли указать на причину выброса. В самом ведомстве объяснили это работами над "модернизацией" ресурса.

9 октября стало известно, что Мосэкомониторинг все это время продолжал публиковать информацию о качестве воздуха на тестовой версии своего сайта. "Данные просто скрыли от людей", – заявили в Greenpeace.

Журналисты издания "Коммерсантъ" обратились в мэрию Москвы с просьбой прокомментировать ситуацию. После этого Мосэкомониторинг закрыл и тестовую страницу портала.

По данным Greenpeace, в Москве из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают от 5 до 7 тысяч человек. 5 октября активисты движения провели в Москве и Санкт-Петербурге акцию с призывом сделать воздух на улицах российских городов чистым от выбросов.