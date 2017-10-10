Полиция Лас-Вегаса: Паддок ранил охранника прежде, чем открыть огонь

Полиция Лас Вегаса в понедельник значительно изменила оценку последовательности развития событий при стрельбе, которая привела к массовой гибели людей во время концерта музыки кантри. Сообщается, что стрелок, Стивен Паддок, ранил охранника отеля, прежде чем открыл огонь по посетителям концерта.

Местный шериф Джо Ломбардо ранее заявлял, что охранник был застрелен после того, как Паддок обстрелял толпу. И что приход охранника в коридор отеля Mandalay Bay, возможно, заставил Паддока прекратить стрельбу. Как отмечает Ассошиэйтед пресс, остается неясным почему оценка последовательности событий изменилась по прошествии недели и какое влияние это может оказать на расследование.

В понедельник Ломбардо сообщил, что охранник Иисус Кампос пришел в коридор отеля Mandalay Bay, отреагировав на сообщение об открытой двери, когда услышал звук работы сверла в комнате Стивена Паддока. Тот установил три камеры для наблюдения за теми, кто может приблизиться к его комнате в отеле. И начал стрелять через дверь, сделав 200 выстрелов по коридору. Он ранил охранника, который предупредил других сотрудников службы безопасности, сказал Ломбардо.

Спустя несколько минут Паддок открыл огонь по находящимся на улице и вел его в течение 10 минут в результате чего погибли 58 человек. Это самое массовое убийство в современной истории США, напомнил представитель полиции. Власти также заявили в понедельник, что Паддок целился в авиационные топливные баки, начинил свою машину взрывчаткой и имел бронежилет на случай побега.