“Чистое злодеяние” в Лас-Вегасе и правила розлива елея

Доброе утро!

Петербург, колыбель трех революций, превратился в ковчег духовности. Движение “Воины жизни” провело крестный заплыв против абортов, а пародирующее их движение – заплыв против рукоблудия.

Российский премьер Дмитрий Медведев, тоже уроженец Петербурга, утвердил противопожарные требования к религиозным объектам. В документе подробно поясняется, как разливать елей и пожаробезопасно пользоваться кадилом – кадить теперь можно только на расстоянии не менее полуметра от горючих материалов.

От огня – к разжигателям. Алексей Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков получили по двадцать суток каждый за “неоднократные призывы к участию в несанкционированных акциях”. Волков в знак протеста тут же объявил голодовку. Обвинение связано с митингом в Нижнем Новгороде, непосредственно перед которым обоих задержали: Навального – в Москве, Волкова – в Нижнем. В протоколе задержания Навального, зачитанном в суде, сказано, что он организует митинги “с целью создания положительного образа себя”. Столь же литературно отчитывает первокурсника Нефтекамского машиностроительного колледжа замдиректора по воспитательной работе – тоже за участие в мероприятиях в поддержку Навального: “В прошлые времена стреляли за это! Ставили и стреляли, понимаешь?! Ничего не меняется, просто сейчас не расстреливают”. Чуть раньше в понедельник тот же Люблинский суд Москвы удовлетворил иск авторитетного бизнесмена Михайлова aka Михась, который требовал от Навального удалить пост про часы, которые Путин ему то ли дарил, то ли не дарил. Сегодня Люблинский суд будет решать, взыскивать ли с Навального 2,6 млн рублей из-за митинга на Тверской 26 марта. Словом, Люблинский суд занимается в эти дни преимущественно Навальным.

Но внимание всего мира приковано к массовому убийству в Лас-Вегасе. 64-летний житель Невады Стивен Пэддок снял номер в гостинице на 32 этаже и начал стрелять из окна по публике, собравшейся на концерт кантри-музыки. 58 убитых, 515 раненых, крупнейшее массовое убийство в истории США. До того, как полиция ворвалась в номер, Пэддок успел совершить самоубийство. В номере нашли 10 стволов оружия. Ответственность за теракт взяло на себя “ИГ”, но ФБР утверждает, что никакой связи с терроризмом пока не обнаружено. Президент США назвал случившееся “злодеянием в чистом виде”. Позже официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что обсуждать ограничение права на свободное ношение оружия “пока не время”. Трамп приедет в Лас-Вегас в среду.

Сегодня президент США полетит в Пуэрто-Рико: остров почти полностью обесточен после урагана “Мария”, и на выходных Трамп ссорился с мэром города Сан-Хуано в твиттере, обвиняя ее в недостатке лидерских качеств.

Евросоюз призвал правительство Испании “перейти от конфронтации к диалогу” в связи с референдумом о независимости Каталонии. ЕС не считает его легитимным, Европарламент проведет дебаты, в Каталонии создается комиссия для расследования воскресных беспорядков, а на сегодня там намечена массовая забастовка.

Две загадочные истории от агентства Reuters: в одной утверждается, что российская компания TransTeleCom открыла для КНДР новый канал в интернет (и это усилит ее возможности для совершения кибератак), а в другой говорится, что Hewlett Packard позволила России изучить свою систему киберзащиты, которой пользуется Пентагон, и это тоже тревожно.

Facebook подливает масла в огонь: по подсчетам компании, рекламу, которую они считают российской, просмотрели примерно 10 млн человек.

Отрадные новости – только из Стокгольма. Нобелевская премия по медицине присуждена трем американским ученым за раскрытие молекулярного механизма “биологических часов”, и здесь хорошо объясняется, что это такое и в чем важность. Сегодня объявят лауреата по физике.

Культура. Сектор Газа тихо переходит под контроль правительства Палестинской автономии. Сдавать дела руководство ХАМАС начало с министерства культуры. У российского министра культуры Владимира Мединского маленькая неприятность: экспертный совет ВАК признал его докторскую по истории ненаучной. Это не значит, что его обязательно лишат теперь степени: решение будет принимать президиум ВАК и утверждать министр образования и науки.

И побасенка на прощание. Сегодня продолжится суд над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. Источники рассказали рассылке The Bell, что ранее говорил в суде секретный свидетель генерал ФСБ Феоктистов: по его словам, вернувшись из Гоа, глава “Роснефти” Игорь Сечин “по-дружески” посетовал, что Улюкаев требует два миллиона взятки, на что Феоктистов сказал Сечину, что надо, наверное, вспомнить, что ты гражданин, проявить сознательность. И уговорил: Сечин охотно включился в разработку Улюкаева, его даже не смущала необходимость носить под одеждой прослушивающее устройство.

Три ссылки начнем как раз с “Роснефти”:

Вернее, с рассуждений философа Михаила Ямпольского о том, как в России перестали существовать государство и институты: “Весь бизнес “Роснефти” – это кого-то посадить, загнобить и отнять, больше вообще ничего они не делают. Это что, экономическая институция?”.

Два интервью с феминистками. Вивека Хольст из Швеции объясняет, как работать с жертвами домашнего насилия и как вообще для начала его узнать, а философ из Калифорнии Тина Фернандес Боттс рассказывает, почему философия никогда не вернется к античному свободомыслию, если не осмыслит опыт меньшинств – гендерных, расовых и каких угодно еще.

Познавательное. Николай Эппле излагает все, что вообще можно про “Алису в стране чудес”, и даже если вы помните текст наизусть, вы найдете там много нового (например, фотографию пожилой Алисы). Здесь вы узнаете, что такое лиглазометр, плоглазометр, углазометр и оглазометр и кто такой Николай Александрович Ладовский (1881–1941).

Искренне ваши,

Семь-сорок